В Новосибирске воспитательница тушила спички о руку ребёнка

Уголовное дело возбуждено по факту истязания пятилетнего ребёнка в Новосибирском детском центре, следует из сообщения пресс-службы регионального главка СКР.
По информации следователей, малыш пришёл домой из учреждения с ранкой на правой руке. Когда мама поинтересовалась, откуда взялся ожог, ребёнок ответил, что это воспитательница потушила спичку о его руку за плохое поведение.
Также мальчик пожаловался, что воспитательница нанесла ему несколько ударов по голове. Об этом же рассказал и брат-двойняшка пострадавшего малыша. По его словам, ему тоже досталось от воспитательницы.
Мать пострадавшего ребёнка отвезла сына в травмпункт, где ему диагностировали ожог второй степени. Известно, что женщина написала соответствующее заявление в полицию. Руководство детского центра инициировало проведение служебного расследования, передаёт Life.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов обвиняют бывшего тренера спортивной школы в Подмосковье в изнасилованиях учениц, сообщила представитель местного СУ СК Ольга Врадий.
По данным ведомства, мужчина совершил не меньше 29 преступлений против половой неприкосновенности детей.