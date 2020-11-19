В Новосибирске воспитательница тушила спички о руку ребёнка

https://static.news.ru/photo/ed097930-2a8e-11eb-a3ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Уголовное дело возбуждено по факту истязания пятилетнего ребёнка в Новосибирском детском центре, следует из сообщения пресс-службы регионального главка СКР.

По информации следователей, малыш пришёл домой из учреждения с ранкой на правой руке. Когда мама поинтересовалась, откуда взялся ожог, ребёнок ответил, что это воспитательница потушила спичку о его руку за плохое поведение.

Также мальчик пожаловался, что воспитательница нанесла ему несколько ударов по голове. Об этом же рассказал и брат-двойняшка пострадавшего малыша. По его словам, ему тоже досталось от воспитательницы.

Мать пострадавшего ребёнка отвезла сына в травмпункт, где ему диагностировали ожог второй степени. Известно, что женщина написала соответствующее заявление в полицию. Руководство детского центра инициировало проведение служебного расследования, передаёт Life.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов обвиняют бывшего тренера спортивной школы в Подмосковье в изнасилованиях учениц, сообщила представитель местного СУ СК Ольга Врадий.

По данным ведомства, мужчина совершил не меньше 29 преступлений против половой неприкосновенности детей.