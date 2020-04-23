Избиение таксистом москвички из-за неработающего пропуска попало на видео

В московском Бибирево водитель такси решил проучить девушку за то, что её QR-код на выход из дома не считала система. Он силой вытащил пассажирку из машины и повалил на асфальт.
На кадрах, которые
Конфликт продолжался пару минут, за потасовкой наблюдал один из жильцов дома.
В итоге пострадавшая вызвала полицию, но от госпитализации отказалась. По словам девушки, во время поездки у неё возникла проблема с пропуском — QR-код не считывался, из-за этого водитель решил прервать поездку.
Ранее NEWS.ru писал, что столичные таксисты, которые будут возить пассажиров без проверки пропуска и без установленного маршрута, отключат от агрегаторов сервисов такси. Об этом заявили в дептрансе Москвы.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, погибли свыше 190 тысяч, выздоровели более 743 тысяч.
В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умерли 615 человек (+60 за последние сутки). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 выздоровели, 325 умерли.
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