Избиение таксистом москвички из-за неработающего пропуска попало на видео

https://static.news.ru/photo/a8a6cfc2-8615-11ea-80ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском Бибирево водитель такси решил проучить девушку за то, что её QR-код на выход из дома не считала система. Он силой вытащил пассажирку из машины и повалил на асфальт.

На кадрах, которые опубликовал телеканал «360», видно, как мужчина силой вытолкнул клиентку из автомобиля. Девушка не сдалась и снова попыталась проникнуть внутрь, за что получила несколько ударов по лицу.

Конфликт продолжался пару минут, за потасовкой наблюдал один из жильцов дома.

В итоге пострадавшая вызвала полицию, но от госпитализации отказалась. По словам девушки, во время поездки у неё возникла проблема с пропуском — QR-код не считывался, из-за этого водитель решил прервать поездку.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные таксисты, которые будут возить пассажиров без проверки пропуска и без установленного маршрута, отключат от агрегаторов сервисов такси. Об этом заявили в дептрансе Москвы.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, погибли свыше 190 тысяч, выздоровели более 743 тысяч.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умерли 615 человек (+60 за последние сутки). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 выздоровели, 325 умерли.