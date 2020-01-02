https://static.news.ru/photo/0d51c4ce-2d31-11ea-b62f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ

Житель Свердловской области в состоянии крайнего физического истощения был извлечён спасателями из термального источника в Бурятии. Пострадавший передан медикам.

Обнаружили мужчину сотрудники Забайкальского нацпарка. Он находился в Чивыркуйском заливе Баргузинского района, в местности Змеевая, которая считается труднодоступной. Как он там оказался и сколько времени провёл без пищи и связи, пока неизвестно.

Операция по спасению мужчины была затруднена из-за неравномерной толщины льда в бухте Змеевая. Лёд подмывают горячи ключи, поэтому спасатели не могли добраться до пострадавшего на вездеходе. Им пришлось использовать снегоходы, а также привлечь к операции сотрудников нацпарка, сообщает сайт Znak.com.

Ранее NEWS.ru писал, что в Вологодской области сотрудник ГИБДД спас провалившегося под лёд подростка. Инцидент произошёл в городе Устюжна.