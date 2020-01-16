https://static.news.ru/photo/8194d8e8-3903-11ea-8a80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики задержали в Пыть-Яхе семейную пару из Дагестана. При них обнаружили взрывное устройство, с помощью которого, предположительно, они намеревались совершить теракт.

По словам источника в правоохранительных органах, задержание прошло за несколько дней до Нового года.

Помимо взрывного устройства, в квартире, где проживали супруги, была найдена и религиозная литература радикального толка, — сообщил он.

Другой осведомлённый источник считает, что задержание может быть связано с последующей облавой в местном кафе «Юна», в ходе которой силовики разыскивали потенциальных сообщников семейной пары.

В свою очередь, пресс-службы МВД и СК Югры заявили, что не располагают сведениями о задержании потенциальных террористов в городе. Аналогичный комментарий дали в ФСБ по Тюменской области.

При этом после появления кадров спецоперации в Пыть-Яхе в Сети ни одно из ведомств не сообщило, кто её организовал.

В пресс-службе СК ХМАО отметили, что в настоящее время выясняется, кто принял решение провести задержание, передаёт URA.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционный активист Карим Ямадаев арестован по решению Набережночелнинского городского суда в Татарстане. Ямадаев проходит фигурантом по делу о призывах к терроризму из-за видеозаписи, на которой происходит вымышленный суд над президентом России Владимиром Путиным, пресс-секретарём главы государства Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.