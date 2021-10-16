Инспектора ГИБДД ранили в голову во время охоты в Ленобласти

В Ленобласти инспектор ГИБДД получил ранение в голову во время охоты. Полицейский госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошёл в Ломоносовском районе. Сотрудник полиции находился в отпуске и вместе со свои приятелем отправился охотиться на гусей. Ранение он получил, внезапно поднявшись на ноги перед очередным выстрелом своего товарища.

Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, отметил , что произошедшее является несчастным случаем. Он также добавил, что оба охотника были в трезвом состоянии.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции погиб во время охоты в Приморском крае. В него выстрелил приятель, спутав с диким кабаном. В связи с гибелью полицейского было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, он дал признательные показания.