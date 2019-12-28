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Кирилл Погорелов — игрок сборной РФ по мини-футболу — погиб в ДТП. Авария произошла в центре Москвы. По словам очевидцев, спортсмен разбился 29 декабря на ул. Садовая-Кудринская.

Он ехал на автомобиле BMW, в какой-то момент выехал на полосу встречного движения и врезался в такси Toyota Camry, передаёт АГН «Москва». После столкновения с японской машиной, BMW Погорелова протаранила два Kia Rio.

В результате случившегося 32-летний К[ирилл]. Погорелов погиб, также пострадали водитель и пассажир такси, их госпитализировали, — говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка. Выясняются обстоятельства ДТП.

Кириллу Погорелову было 32 года. В 2008 году вместо со сборной РФ выиграл первый чемпионат Европы по мини-футболу среди молодёжи. Также выступал за основную команду страны в товарищеских матчах. В сезоне 2012-2013 годах носил капитанскую повязку мини-футбольного клуба «Норильский Никель».

Ранее NEWS.ru сообщал, что по меньшей мере девять человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Санкт-Петербург — Таллин. По предварительной информации, автобус съехал в кювет из-за столкновения с каким-то объектом на 30-м км шоссе Таллин — Нарва.