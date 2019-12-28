https://static.news.ru/photo/4240f082-2a1c-11ea-86b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ECOLINES/facebook.com

По меньшей мере девять человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту Санкт-Петербург — Таллин. По предварительной информации, автобус съехал в кювет из-за столкновения с каким-то объектом на 30-м км шоссе Таллин — Нарва.

Девять человек были доставлены в больницу с места происшествия с различными травмами, четверо из них — граждане Латвии, — сообщает портал Delfi.

Уточняется, что всего в автобусе вместе с двумя водителями находилось 67 человек. После аварии тех, кто отказался от госпитализации, доставили в Таллин на другом автобусе. Информации о пострадавших в этом ДТП россиянах нет.

Как писал NEWS.ru, автобус, ехавший из Москвы в Ростов, два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на трассе М-4 в Липецкой области в ночь на 29 декабря. Женщина, находившаяся в одной из легковушек, погибла. Ещё четыре человека из того же автомобиля пострадали. Все они в течение трёх часов были отправлены на попутных машинах. С водителями транспортных средств, попавших в аварию, проводятся следственные действия.