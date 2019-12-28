Автобус, ехавший из Москвы в Ростов, два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на трассе М-4 в Липецкой области в ночь на воскресенье, 29 декабря.
Женщина, находившаяся в одной из легковушек, погибла. Ещё четыре человека из того же автомобиля пострадали.
Все они в течение трёх часов были отправлены на попутных машинах. С водителями транспортных средств, попавших в аварию, проводятся следственные действия, — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, пишет ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, четыре человека погибло при столкновении двух автомобилей на 676-м километре трассы Москва — Архангельск. Об этом
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