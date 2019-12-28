https://static.news.ru/photo/73cbedae-2a13-11ea-ab54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Криминальный Липецк (Происшествия ДТП ЧП )/vk.com

Автобус, ехавший из Москвы в Ростов, два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на трассе М-4 в Липецкой области в ночь на воскресенье, 29 декабря.

Женщина, находившаяся в одной из легковушек, погибла. Ещё четыре человека из того же автомобиля пострадали.

Все они в течение трёх часов были отправлены на попутных машинах. С водителями транспортных средств, попавших в аварию, проводятся следственные действия, — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, пишет ТАСС.