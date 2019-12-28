https://static.news.ru/photo/0682cd76-29f0-11ea-bbce-fa163e074e61_660.jpg Фото: zdenekhumpal /pixabay.com

Четыре человека погибло при столкновении двух автомобилей на 676 километре трассы Москва — Архангельск. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Вологодской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.

Сегодняшней ночью около 02.00 на 676 километре трассы Москва — Архангельск в Верховажском районе Вологодской области произошло ДТП. По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с другим автомобилем, — процитировал «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Все четыре человека, которые погибли, были пассажирами второго автомобиля. Водитель и пассажир автомобиля, который вылетел на встречную полосу, доставлены в больницу, сообщил «Интерфакс».

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