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Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает любого варианта развития событий по поводу дел спортсменов из России, выигранных в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Играми-2018 в Пхёнчхане.

Так в МОК ответили на вопрос о ключевой теме интервью главы департамента расследований WADA Гюнтера Юнгера, который выразил надежду, что за счёт полученных в ходе исследования базы данных Московской антидопинговой...