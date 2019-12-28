Защитник хоккейного клуба «Южный Урал — Металлург» 21-летний Артём Карпенко погиб в ДТП под Пензой. Об этом
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Пензы, на 647-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись «Газель» и KIA. За рулём иномарки был 21-летний Артём Карпенко, — сообщил Life.ru.
Издание также опубликовало видео с места аварии, в которой погиб хоккеист. Обе машине после столкновения загорелись.
На кадрах видно, что пылает «газель», её пассажирка тоже погибла. Очевидцы пытаются потушить иномарку KIA, в которой был хоккеист, она тоже загорелась. Люди заливают автомобиль водой из канистр и огнетушителей, за кадром слышны комментарии, что в машине находится человек и он ещё шевелится, — рассказало издание.
Водитель «Газели» был доставлен в больницу.
Отмечается, что «Южный Урал — Металлург» выступает в Высшей хоккейной лиге.
Ранее NEWS.ru писал о том, что десять человек пострадали в Пензенской области в результате аварии с участием грузового автомобиля Volvo и автобуса ПАЗ. ДТП произошло на трассе М-5 «Урал».
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