https://static.news.ru/photo/2d4b7b66-190a-11ea-9fbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Десять человек пострадали в Пензенской области в результате аварии с участием грузового автомобиля Volvo и автобуса ПАЗ. ДТП произошло на трассе М-5 «Урал».

Как сообщили в ГИБДД, водитель грузового автомобиля при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу, из-за чего и произошло столкновение. В результате происшествия два пассажира автобуса госпитализированы, ещё восемь пассажиров направлены на амбулаторное лечение, передаёт ТАСС .

В общей сложности в салоне находились 17 человек — все они работники птицефабрики.

Ранее в Тюменской области, как писал News.ru, автобус с сотрудниками птицефабрики съехал в кювет из-за того, что водитель не справился с управлением. Пострадали шесть человек.