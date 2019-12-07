Десять человек пострадали в Пензенской области в результате аварии с участием грузового автомобиля Volvo и автобуса ПАЗ. ДТП произошло на трассе М-5 «Урал».
Как сообщили в ГИБДД, водитель грузового автомобиля при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу, из-за чего и произошло столкновение. В результате происшествия два пассажира автобуса госпитализированы, ещё восемь пассажиров направлены на амбулаторное лечение, передаёт
В общей сложности в салоне находились 17 человек — все они работники птицефабрики.
Ранее в Тюменской области, как писал News.ru, автобус с сотрудниками птицефабрики съехал в кювет из-за того, что водитель не справился с управлением. Пострадали шесть человек.
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