https://static.news.ru/photo/c380fb22-bf57-11e9-bbf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Причиной экстренной посадки самолёта «Уральских авиалиний» А-321 стали птицы, которые попали в двигатель воздушного судна, сообщил заместитель гендиректора авиационного холдинга «Рампорт», куда входит аэропорт Жуковский, Евгений Солодилин.

Причина — птицы, — сказал он в комментарии ТАСС .

Как писал News.ru, ранее орнитолог, кандидат биологических наук Виктор Зубакин сообщил, что чайки могли выбрать взлётную полосу для отдыха во время перелёта и не успеть вовремя разминуться с самолётом, которому пришлось совершить жёсткую посадку в поле. По его словам, сейчас настало время послегнездовых кочёвок.

ЧП произошло 15 августа. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.