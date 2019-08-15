https://static.news.ru/photo/c380fb22-bf57-11e9-bbf2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Причиной экстренной посадки самолёта «Уральских авиалиний» А-321 стали птицы, которые попали в двигатель воздушного судна, сообщил заместитель гендиректора авиационного холдинга «Рампорт», куда входит аэропорт Жуковский, Евгений Солодилин.
Как писал News.ru, ранее орнитолог, кандидат биологических наук Виктор Зубакин сообщил, что чайки могли выбрать взлётную полосу для отдыха во время перелёта и не успеть вовремя разминуться с самолётом, которому пришлось совершить жёсткую посадку в поле. По его словам, сейчас настало время послегнездовых кочёвок.
ЧП произошло 15 августа. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.