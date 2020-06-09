ГУ МВД: в отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело

https://static.news.ru/photo/867f315c-a9e0-11ea-a8a8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/GlobalLookPress

В отношении актёра Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.

В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — привели сообщение пресс-службы ГУ МВД Москвы в ТАСС.

Актёру грозит до семи лет тюремного заключения.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади в Москве. Сотрудники правоохранительных органов задержали Михаила Ефремова. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. Актёр пересёк две сплошные линии и врезался в фургон. Мужчина, пострадавший в аварии, госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.