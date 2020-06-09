Происшествия

ГУ МВД: в отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело

02:37, 09 июня 2020 23
Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/GlobalLookPress

В отношении актёра Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.

В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», привели сообщение пресс-службы ГУ МВД  Москвы в ТАСС.

Актёру грозит до семи лет тюремного заключения.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади в Москве. Сотрудники правоохранительных органов задержали Михаила Ефремова. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. Актёр пересёк две сплошные линии и врезался в фургон. Мужчина, пострадавший в аварии, госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

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