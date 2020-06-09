Грушевский пророчит конец актёрской карьеры Ефремова

Советский и российский юморист Михаил Грушевский считает, что карьера Михаила Ефремова, вероятно, завершится из-за ДТП, случившегося по вине заслуженного артиста.
Шоумен назвал произошедшее крайне печальной историей, в которой самым ужасным стало то, что второго участника аварии спасти не удалось.
Боюсь, что таким образом завершается карьера, на мой взгляд, очень талантливого актёра. Его зрители тоже достаточно сильно разочарованы. К сожалению, это тот случай, когда будет оцениваться целый ряд поступков, связанных с алкоголем. Потому что если бы можно было убрать эту составляющую из жизни Ефремова, то остальное было бы приятно обсуждать, — сказал Грушевский газете «Взгляд».
Артист отметил, что, к сожалению, каждое проявление алкоголизма Ефремова сопровождалось крайне плохими новостями, а заслуги актёра уже не смогут оправдать его безрассудный и безответственный поступок.
Не нахожу каких-то слов поддержки или сочувствия Ефремову, потому что это просто ужасно. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что говорю всё это как сторонний наблюдатель, я совершенно не общался с Михаилом Ефремовым. Но о том, что у него слабое место — алкоголь, знали все. Я видел его в состоянии алкогольного опьянения, и это было всегда грустное зрелище, — рассказал Грушевский.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, и его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.
Актёр задержан, ему грозит обвинение по ч. 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы.
Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Ефремова Вадим Яловицкий опроверг сообщения в СМИ, что актёр признал вину.