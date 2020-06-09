Грушевский пророчит конец актёрской карьеры Ефремова

https://static.news.ru/photo/5c374f6c-aa33-11ea-9d40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Советский и российский юморист Михаил Грушевский считает, что карьера Михаила Ефремова, вероятно, завершится из-за ДТП, случившегося по вине заслуженного артиста.

Шоумен назвал произошедшее крайне печальной историей, в которой самым ужасным стало то, что второго участника аварии спасти не удалось.

Боюсь, что таким образом завершается карьера, на мой взгляд, очень талантливого актёра. Его зрители тоже достаточно сильно разочарованы. К сожалению, это тот случай, когда будет оцениваться целый ряд поступков, связанных с алкоголем. Потому что если бы можно было убрать эту составляющую из жизни Ефремова, то остальное было бы приятно обсуждать, — сказал Грушевский газете «Взгляд».

Артист отметил, что, к сожалению, каждое проявление алкоголизма Ефремова сопровождалось крайне плохими новостями, а заслуги актёра уже не смогут оправдать его безрассудный и безответственный поступок.

Не нахожу каких-то слов поддержки или сочувствия Ефремову, потому что это просто ужасно. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что говорю всё это как сторонний наблюдатель, я совершенно не общался с Михаилом Ефремовым. Но о том, что у него слабое место — алкоголь, знали все. Я видел его в состоянии алкогольного опьянения, и это было всегда грустное зрелище, — рассказал Грушевский.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, и его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.

Актёр задержан, ему грозит обвинение по ч. 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Ефремова Вадим Яловицкий опроверг сообщения в СМИ, что актёр признал вину.