Самолёт Boeing 737-800 турецкой авиакомпании, летевший из Измира в Стамбул, накануне вечером совершил жёсткую посадку и загорелся. Позже лайнер развалился на несколько частей. На борту находились 183 человека, в том числе шесть членов экипажа. В результате ЧП три человека погибли, ранения получили 179 человек. Граждан России на борту самолёта не было. Причиной авиакатастрофы называют ливень и сильный ветер. Кадры с места крушения самолёта — в фотогалерее NEWS.ru.