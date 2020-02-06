В городе Горячий Ключ Краснодарского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за вышедших из берегов ночью 4 февраля рек. Подъём уровня воды вызван обильными осадками. В городе организовали лодочное сообщение. Как сообщили в пресс-службе МЧС, к ликвидации последствий паводка привлечено более 200 человек и 65 единиц техники. В городе копают траншеи, чтобы ускорить отток воды. NEWS.ru собрал кадры чрезвычайного происшествия.
Виталий Тимкив/РИА Новости
Виталий Тимкив/РИА Новости
Виталий Тимкив/РИА Новости
Виталий Тимкив/РИА Новости
Виталий Тимкив/РИА Новости
Георгий Зимарев/РИА Новости
Георгий Зимарев/РИА Новости
Горячий Ключ | NEWS/vk.com
Горячий Ключ | NEWS/vk.com
Горячий Ключ | NEWS/vk.com
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