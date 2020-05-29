Годовалый ребёнок умер от побоев на Кубани

https://static.news.ru/photo/65625170-a198-11ea-ba34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи подозревают мать годовалого малыша и её сожителя в том, что они нанесли ему травмы, которые стали смертельными. Об этом сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

По словам следователей, произошло это из-за того, что ребёнок мешал им отдыхать.

Перед судом в Отрадненском районе предстанут женщина и её сожитель. Они обвиняются в причинении телесных повреждений годовалому сыну женщины, повлёкших его смерть. Матери ребёнка также предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью сына, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как рассказали следователи, 27-летняя мать с годовалым сыном и её 19-летний сожитель временно проживали в станице Удобной. По их версии, в марте 2020 года женщина находилась с малышом дома. Сын упал с дивана и начал кричать, а мать, чтобы успокоить, решила ударить его ногой в голень, в результате этого малыш получил перелом. Другой и последний в жизни мальчика инцидент с избиением случился через две недели.

Малолетний длительное время плакал, мешая им отдыхать. В связи с этим мужчина нанёс ему металлической кухонной толкушкой не менее двух ударов в область головы, а мать мальчика нанесла ему не менее одного удара в область головы деревянной палкой. После этого ребёнок перестал плакать, и обвиняемые продолжили заниматься своими делами. Поздно ночью, обнаружив, что потерпевший не подаёт признаков жизни, фигуранты вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть малолетнего мальчика, которая наступила в результате причинённых ему повреждений, — рассказали в СУСК.

Сожители не рассказали врачам, что били мальчика, но сотрудники СК выяснили причастность матери ребёнка и её сожителя к смерти малыша. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Как писал NEWS.ru, убитая и изнасилованная школьница из Пензы росла в многодетной семье.