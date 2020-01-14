https://static.news.ru/photo/f65b0ab2-36ba-11ea-8440-fa163e074e61_660.jpg Евгений Дыхне Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент авиакомпании «Меджународные авиалинии Украины» Евгений Дыхне возложил вину на власти Ирана за крушение Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По его словам, им следовало закрыть своё воздушное пространство, раз они не могли обеспечить безопасность полётов.

Если вы хотите знать моё мнение — виноват тот, кто не закрыл пространство над страной. Меня не очень волнует, нажал человек кнопку или система активировалась сама, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, власти страны таким образом нарушили свои международные обязательства. Дыхне добавил, что криминальная комиссия продолжает свою работу. Её итогом станут окончательные выводы, кто будет нести ответственность за случившееся.

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, летевший из Тегерана в Киев, разбился в районе аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлёта утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. 11 января иранские власти признали, что самолёт был сбит иранскими военными по ошибке.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иране создали спецгруппу по решению консульских вопросов жертв крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».