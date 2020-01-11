https://static.news.ru/photo/65f95a98-350f-11ea-97d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Иране создали спецгруппу по решению консульских вопросов жертв крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ).

Об этом со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави сообщает агентство Mehr.

Мусави также выразил надежду на то, что данная мера хотя бы в малой степени поможет облегчить страдания родственников жертв авиакатастрофы.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

11 января, в субботу, Вооружённые силы республики заявили, что украинский лайнер сбили случайно, он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский и президент Ирана Хасан Рухани договорились о начале совместной работы по расшифровке двух чёрных ящиков разбившегося Boeing 737.