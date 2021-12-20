Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на шахту «Листвяжная»

Глава Кузбасса Сергей Цивилёв попал в аварию на служебном автомобиле по пути на встречу с родственниками погибших горняков на шахте «Листвяжная». Инцидент произошёл на трассе Кемерово — Новокузнецк, говорится в Telegram-канале губернатора.

На трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии есть пострадавшие. Им всем оказана необходимая медицинская помощь. Сам губернатор не пострадал.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошёл утром 25 ноября 2021 года. В результате аварии погибли 46 шахтёров и 5 горноспасателей. Центральный райсуд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года директора шахты Сергея Махракова. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности.

Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что шахта им. Рубана не продолжит работу до того, как будет потушен очаг возгорания. Во время пожара из-под земли эвакуировали 130 человек. Никто из них не пострадал.