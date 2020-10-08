Глава банка «Траст» Хабаров задержан после допроса

https://static.news.ru/photo/4699e324-5293-11ea-99ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный исполнительный директор банка «Траст» Михаил Хабаров задержан после допроса в Следственном комитете. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката финансиста Владимира Слащева.

После допроса в СК моего подзащитного Хабарова задержали. <...> Пресненский суд рассмотрит вопрос о его аресте. О помещении Хабарова под стражу ходатайствует следствие, — пояснил защитник.

Меру пресечения суд назовёт 9 октября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 8 октября у Хабарова прошли обыски в рамках уголовного дела, возбуждённого по заявлению бывшего партнёра по компании «Деловые линии» Александра Богатикова. Тот сообщил, что Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014–2017 годах 900 млн рублей.