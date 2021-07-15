ГИБДД назвала предварительную причину ДТП с 12 пострадавшими под Саратовом

Водитель легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу, стал вероятным виновником столкновения пяти машин под Саратовом. В результате пострадали 12 человек, в том числе шесть детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

Авария с участием двух грузовиков и трёх легковых автомобилей произошла на трассе Саратов — Волгоград у поворота на село Широкий Буерак. В результате госпитализированы трое взрослых и шесть детей. Один взрослый и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

По данным ГИБДД, 52-летний водитель Kia Optima не убедился в безопасности совершаемого манёвра, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с грузовой «Газелью». После удара иномарка столкнулась с другим грузовиком — Mercedes-Benz с полуприцепом, потом с автомобилями Volvo и Citroen.

По факту ДТП проводится проверка. Её ход контролирует областная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области столкнулись сразу пять автомобилей. В результате ДТП пострадали 11 человек.