ГИБДД назвала предварительную причину ДТП с 12 пострадавшими под Саратовом
Водитель легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу, стал вероятным виновником столкновения пяти машин под Саратовом. В результате пострадали 12 человек, в том числе шесть детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.
Авария с участием двух грузовиков и трёх легковых автомобилей
По данным ГИБДД, 52-летний водитель Kia Optima не убедился в безопасности совершаемого манёвра, выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с грузовой «Газелью». После удара иномарка столкнулась с другим грузовиком — Mercedes-Benz с полуприцепом, потом с автомобилями Volvo и Citroen.
По факту ДТП проводится проверка. Её ход контролирует областная прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области столкнулись сразу пять автомобилей. В результате ДТП пострадали 11 человек.