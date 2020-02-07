https://static.news.ru/photo/3f91723a-49d9-11ea-a9e6-fa163e074e61_660.jpg Анна Глазова Фото: Героиня На героине/vk.com

Кузьминский районный суд объявил в розыск героиню статьи «Героин —собственность модели» Анну Глазову (Тэо Логос).

Девушка была признана виновной в хранении значительного количества наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Её приговорили к одному году и восьми месяцам колонии, однако Глазова не явилась на оглашение приговора, поэтому её объявили в розыск, сообщает РБК.

Статья «Героин — собственность модели» была опубликована в 2018 году в издании «Батенька, да вы трансформер», к настоящему моменту материал удалён с сайта по требованию Роскомнадзора. В статье рассказывалось о героиновой наркоманке. Эксперты посчитали, что материал формирует положительный образ человека, который употребляет наркотики. После этого суд стал рассматривать дело героини статьи.

Самиздат «Батенька, да вы трансформер» подал иск с требованием признать незаконным приказ Министерства внутренних дел (МВД), Роскомнадзора (РКН) и Федеральной налоговой службы (ФНС) о блокировке текстов о наркоманах на интернет-ресурсах, однако проиграл. Иск был отклонён Верховным судом России. NEWS.ru пообщался с главным редактором издания Егором Мостовщиковым.