Верховный суд России отклонил иск самиздата «Батенька, да вы трансформер» к Министерству внутренних дел (МВД), Роскомнадзору (РКН) и Федеральной налоговой службе (ФНС). СМИ просило признать незаконным приказ этих трёх ведомств, который позволил блокировать тексты о наркоманах на интернет-ресурсах. Конкретно оспаривался пункт 2.1.6, в котором говорится, что тот или иной материал можно заблокировать в том случае, если там содержится «информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств».

В итоге 20 января суд отказал в иске в полном объёме. В беседе с NEWS.ru главный редактор «Батенька, да вы трансформер» Егор Мостовщиков объяснил позицию редакции по этой тяжбе.

Задача самиздата простая — наблюдать за трендами, за тем, как они меняются и меняют людей. Часто эти изменения плачевны. Мы живём в мире, где, например, 17,5 тысячи людей в день умирают от голода, при этом некоторые страны выбрасывают тонны еды на помойку. Мы решили, что важно рассказывать о подобных явлениях и с этой точки зрения мы не можем стороной обходить такие темы, как самоубийства и наркотики. При этом мы описываем всё обособленно, занимаемся только ретрансляцией. Однако ведомства, подобные Роскомнадзору, всё время нам мешают. Они не дают называть вещи своими именами — без этого свою функцию нам не выполнить. Егор Мостовщиков главный редактор «Батенька, да вы трансформер» главный редактор «Батенька, да вы трансформер»

Мостовщиков добавляет, что ограничения РКН иногда доходят до «недопустимого безумия». Так, у ведомства было шесть обращений к самиздату по текстам о суициде. Надзорный орган даже потребовал удалить текст про самоубийства, который был написан в соответствии с требованиями Роскомнадзора.

СМИ сообщили, что суд, проигранный редакцией «Батенька, да вы трансформер», был по тексту «Героин — собственность модели», в котором рассказывалось об Анне Глазовой — модели, которая регулярно употребляла данное наркотическое вещество и не скрывала этого. После публикации молодая девушка была задержана, а РКН постановил удалить материал с сайта. По словам Мостовщикова, проигранный накануне иск был по норме, позволяющей блокировку. СМИ также пытается вернуть этот текст на свой портал, но пока безуспешно.

Егор Мостовщиков mostovshikov/facebook.com

Текст был частью проекта о героине, который возник вследствие того, что в какой-то момент мы поняли, что существует миф про этот наркотик. Почему-то кажется, что он ушёл в прошлое, а это, как выяснилось, не так. Мы решили изучить тему, и вот этот текст сразу привлёк шквал комментариев со всех сторон, — рассказывает главред.

Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее сообщала, что была проведена проверка материала «Героин — собственность модели» на предмет наличия сведений, распространение которых в России запрещено. По её итогам было решено заблокировать статью, так как она содержала информацию, «направленную на формирование положительного образа употребляющих наркотики».

Оценку силового ведомства Егор Мостовщиков отрицает. По его словам, «пропаганда — не работа самиздата».

Наше исследование про героин прочитали примерно миллион человек. Мы получили письма со всей России, в которых люди рассказывали о том, как на этот наркотик подсели их родственники и друзья, что стало с их жизнью. Это — важная тема, которой никто не уделяет внимание. Да даже по тому первому тексту нужно помнить, что мы интересовались и мнением матери модели, она рассказывала о том, в какой жизненной ситуации оказалась, как жить с таким ребёнком. Мы отказываемся от оценочных суждений, но, по-моему, ничего радостного мы не описали. На мой взгляд это достаточно жуткая история, — признаётся Мостовщиков.

Автор текста «Героин — собственность модели» Нина Абросимова не стала комментировать решение Верховного суда, так как, по её словам, непосредственно к иску она отношения не имела. Героиня статьи в беседе с NEWS.ru отметила, что она «никакая не Анна», так как по паспорту её зовут «Логос Тэо Витальевна». Девушка также уточнила, что не в курсе истории с иском, и прервала разговор.

По словам Егора Мостовщикова, они бьются в судах не только для себя, но и для всех СМИ. Однако он вынужден констатировать, что кроме них больше подобным никто не занимается.

Всё равно это не причина этого не делать. Заметьте, мы не пиаримся на этом, а могли бы. Но у нас задача другая — получить возможность работать без поддавков и полутонов, — объясняет главный редактор.

Защита издания «Батенька, да вы трансформер» собирается оспаривать решение Верховного суда. На данный момент дата апелляции неизвестна.