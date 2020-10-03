Генпрокуратура проконтролирует проверку фактов загрязнения воды на Камчатке

https://static.news.ru/photo/fcd728f8-0630-11eb-a8ff-fa163e074e61_660.jpg Осьминог Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Генеральная прокуратура России взяла под свой контроль ход и итоги проверки, инициированной в связи с фактами загрязнения морской воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке.

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов. По его словам, на данный момент территория проверки расширена, так как появилась дополнительная информация о выявлении загрязнённых участков, передаёт ТАСС.

Проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая Лагерные и бухте Бабья, — сказал Иванов.

В проведении проверки принимают участие специалисты уполномоченных органов. По итогам проверочных мероприятий они дадут оценку соблюдению природоохранного законодательства и законодательства об охране вод.

При наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования, в том числе дана уголовно-процессуальная оценка действиям причастных лиц, — сказал представитель Генпрокуратуры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями косвенно связанным с загрязнением воды в акватории Тихого океана чиновникам региона.