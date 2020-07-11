Генпрокуратура назвала причину гибели тургруппы Дятлова в 1959 году

https://static.news.ru/photo/fcfa5ce2-c364-11ea-809d-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikipedia.com

Генеральная прокуратура пришла к выводу, что к гибели девяти туристов во главе с Игорем Дятловым в горах Северного Урала в 1959 году привёл сход лавины. Таким образом, дело, породившее из-за отсутствия информации множество теорий, включая конспирологические, можно считать закрытым.

Турпоход был посвящён XXI съезду КПСС. За две с небольшим недели его участники должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала: Отортен и Ойка-Чакур. Такой поход считался одним из самых сложных.

Трагедия произошла, предположительно, в ночь на 2 февраля 1959 года. Как пояснил замначальника управления прокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти палатку, после того как покинули её, спасаясь от схода снега.

Группа ушла к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они всё сделали правильно. Но когда они вернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. А они отошли на 50, — сообщил Курьяков на пресс-конференции посвящённой итогам расследования.

Чтобы доказать это, сотрудники прокуратуры провели эксперимент. Он подтвердил, что в подобных погодных условиях палатку невозможно найти, даже если знать, в каком примерно направлении она находится.

Туристы стали спускаться дальше, разожгли костёр. Потом пытались вернуться и найти палатку, но замёрзли. Температура была около 40–45 градусов.

Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было, — заключил Курьяков.

Единственным выжившим участник похода стал Юрий Юдин. Молодой человек сошёл с маршрута по болезни 28 января. 12 февраля туристы должны были дойти до конечной точки маршрута — посёлка Вижай — и послать телеграмму в спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Однако этого не случилось. Начались поиски пропавших. Замёрзших насмерть людей обнаружили в конце февраля. В память о погибшей тургруппе расположенный неподалёку перевал получил название «перевал Дятлова».

Обращения родственников погибших, общественных организаций и СМИ, не удовлетворённых результатами расследования 1959 года, побудили Генпрокуратуру России возобновить дело в сентябре 2019 года. Планировалось проведение 9 экспертиз. Рассматривались три главные версии случившегося: лавина, снежная доска (плотный пласт мелкозернистого снега, нередко провоцирующий сход лавины) и ураган. Выдвигались и более экзотические версии, например техногенная катастрофа, писал NEWS.ru.