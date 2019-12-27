https://static.news.ru/photo/b5d347ea-28f3-11ea-b205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошёл в бытовках в районе Царицыно на юге Москвы.

К моменту прибытия пожарных на вызов по адресу: улица Севанская, дом 25, на месте происшествия горели два газовых баллона, пострадал один человек. Сейчас пожар ликвидирован, но в очаге возгорания находится много газовых баллонов, пожарные работают с соблюдением условий труда, передаёт источник NEWS.ru в экстренных службах города.

Как писал NEWS.ru ранее, глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил старших лейтенантов полиции Дмитрия Булычева и Игоря Помыткина за спасение людей из горящего здания в подмосковном Щёлково.