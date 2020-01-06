«Газель» с бананами попала в промоину на Васильевском острове Санкт-Петербурга.
Заднее колесо автомобиля угодило в яму. Инцидент произошёл у 42-го дома на Наличной улице. Представители Водоканала утверждают, что водитель сам виноват в ДТП. По мнению сотрудников ведомства, он проигнорировал защитные ограждения.
На данный момент «Газель» извлекают с помощью крана. На месте будут проводиться ремонтные работы,
Ранее NEWS.ru сообщал, что владельцам автомобилей, которые провалились под лёд во Владивостоке, выпишут штрафы. Отмечается, что в результате происшествия под воду ушло около 30 машин.
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