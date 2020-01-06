https://static.news.ru/photo/0120c8dc-3211-11ea-a191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

«Газель» с бананами попала в промоину на Васильевском острове Санкт-Петербурга.

Заднее колесо автомобиля угодило в яму. Инцидент произошёл у 42-го дома на Наличной улице. Представители Водоканала утверждают, что водитель сам виноват в ДТП. По мнению сотрудников ведомства, он проигнорировал защитные ограждения.

На данный момент «Газель» извлекают с помощью крана. На месте будут проводиться ремонтные работы, передаёт «Фонтанка.ру».

Ранее NEWS.ru сообщал, что владельцам автомобилей, которые провалились под лёд во Владивостоке, выпишут штрафы. Отмечается, что в результате происшествия под воду ушло около 30 машин.