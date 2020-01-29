https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Ярославский суд приговорил к четырем годам условного заключения двоих бывших сотрудников колонии ИК-1 за избиение троих заключенных.

Четыре года условно, лишение права занимать определенные должности на 2,5 года, — рассказала журналистам ТАСС адвокат пострадавшего Хасдина Муртазалиева Ирина Бирюкова.

Она заявила, что намерена обжаловать приговор, чтобы наказание было реальным.

Владислав Писаревский и Роман Оныпа избили Хасдина Муртазалиева, а также еще двоих осужденных в 2016 году. Оныпа заявил, что действовал по приказу старшего по званию Максима Яблокова, который потребовал «принять жестко» заключённых.

Яблоков признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Его приговорили к трём годам колонии общего режима в январе 2019 года.

Как писал NEWS.ru, суд отправил в СИЗО четырёх сотрудников колонии № 37 в Кемеровской области. Они подозревается в пытках заключенного.