Фигурант по делу Фургала пожаловался на избиение конвоирами в СИЗО

https://static.news.ru/photo/5f21deb0-dda8-11ea-966d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press

Фигурант по делу главы Хабаровского края Сергея Фургала Андрей Карепов пожаловался, что его избили конвоиры. Травмы Карепова зафиксированы в НИИ Склифосовского, факт избиения подтверждён в СИЗО, но при каких обстоятельствах это произошло, не уточнили.

По словам самого Карепова, конвоиры избили его в среду, 12 августа. У него зафиксированы гематомы на виске, плече и руке.

Как это произошло, до конца сложно понять. Но, как я понимаю, это произошло в момент, когда его доставляли из СИЗО на следственные действия. При этом, по его словам, часть избиений была на территории СИЗО, — приводит слова члена ОНК Евы Меркачевой «Интерфакс».

Карепов участвует по делу Фургала об убийствах предпринимателей вкупе с экс-депутатом Хабаровской краевой думы, главой компании «Дальпромснаб» НИколаем Мистрюковым, инспектором службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Маратом Кадыровым и главой ООО «Альтеза» Андреем Палеем.

Сам Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края был задержан по подозрению в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и заказе убийств двух предпринимателей — Евгения Зори и Олега Булатова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал семье экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала оказать полное содействие по всем вопросам, связанным с его уголовным преследованием. На встрече с сыном политика Кириллом он пообещал поддержку как в юридическом, так и в политическом плане.