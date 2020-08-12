Своих не бросаем: Жириновский пообещал помогать семье Фургала

https://static.news.ru/photo/69d52290-dca4-11ea-ae7b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал семье экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала оказать полное содействие по всем вопросам, связанным с его уголовным преследованиям. На встрече с сыном политика Кириллом он пообещал поддержку как в юридическом, так и в политическом плане.

Кроме этого, Жириновский заверил, что семье в случае необходимости помогут материально, сказано в Telegram-канале партии.

Отмечается, что Кирилл Фургал учится в одном из столичных вузов.

В ЛДПР заверили, что всё зависящее от Жириновского лично и от депутатов Государственной думы, представляющих партию, будет сделано.

Мы всегда будем защищать Сергея Ивановича и постараемся облегчить его участь в СИЗО «Лефортово», сделаем все возможное, чтобы судебный процесс не затягивался и прошёл строго в соответствии с законом, — сказал Жириновский.

Он добавил, что все силы и возможности будут направлены на то, чтобы ускорить решение всех вопросов, связанных с семьёй Фургала.

Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель и член ЛДПР возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России».

20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Другим указом главы государства Фургал был освобождён от должности «в связи с утратой доверия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что семья экс-губернатора объявила о сборе денег на адвокатов. Такая необходимость возникла из-за того, что в рамках расследования счета семьи были заморожены.