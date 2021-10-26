Ещё один представитель Кадырова задержан с наркотиками в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали руководителя представительства главы Чечни Рамзана Кадырова в Северо-Западном федеральном округе Ислама Хизриева, сообщил портал 47news. Мужчина управлял автомобилем Porsche Cayenne Turbo, находясь под действием наркотиков, ему грозит уголовная ответственность, рассказали источники издания.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого был Хизриев, во вторник, 26 октября. По словам источника 47news, водитель находился в «не совсем адекватном состоянии», а медицинское освидетельствование выявило в его крови следы наркотиков. Также в результате досмотра автомобиля правоохранители обнаружили три грамма наркотического психостимулятора.

Представителя главы Чечни задержали и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере»), уточняет портал.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что в Москве на Ленинградском шоссе сотрудники ГИБДД задержали другого соратника Рамзана Кадырова — бывшего командира грозненского полка «Север» полковника в отставке Рахмана Абдулкадирова. Он также управлял Porsche Cayenne Turbo. Канал «осторожно новости» утверждал, что водителя отправили на медосвидетельствование, в результате которого выяснилось, что мужчина употреблял «солевой наркотик».