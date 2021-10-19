Соратника Кадырова поймали под наркотиками за рулём Porsche в Москве

В Москве сотрудники ГИБДД задержали мужчину, управлявшего чёрным Porsche Cayenne Turbo в состоянии наркотического опьянения. За рулём иномарки оказался соратник главы Чечни Рамзана Кадырова и бывший командир грозненского полка «Север» — полковник в отставке Рахман Абдулкадиров, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчину, управлявшего престижной иномаркой, остановили на Ленинградском шоссе. Абдулкадирова отправили на медосвидетельствование, в его организме обнаружили наркотические вещества.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ранее задержанный уже совершал похожие нарушения.

Рахман Абдулкадиров известен по позывному Бурый. Он работал в команде Кадырова с 2000 года, а в 2015-м возглавил «Север». Через несколько лет его заподозрили в сборе «дани» с военнослужащих и отстранили от работы. В результате экс-командир уехал из Чечни и поселился в подмосковной Балашихе.

Ранее сообщалось, что правозащитники подали иск в суд ФРГ против пятерых приближённых главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с сообщениями о преследованиях геев в республике. По данным издания The Guardian, в документах фигурируют имена спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, зампреда правительства Абузайда Висмурадова и экс-главы полиции города Аргун Аюба Катаева. Фамилии двух других ответчиков не сообщаются.