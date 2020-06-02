Ещё 61 москвич умер от коронавируса

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Количество жертв коронавируса в Москве достигло 2685 человек, увеличившись на 61 погибшего за последние сутки.

По данным столичного оперштаба, у всех пострадавших была пневмония и положительный результат теста на COVID-19.

Как писал NEWS.ru, в Москве вирус выявили у 185 тысяч пациентов с коронавирусом.

Распространившийся из Китая коронавирус за полгода поразил не менее 6,27 миллиона человек, став мировой пандемией в марте 2020-го. Жертвами инфекции стали более 375 тысяч пациентов, треть из которых — жители США.