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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что поделилась бы едой с напавшим на неё мужчиной, если бы он просто обратился к ней с такой просьбой.

Комментарий Памфиловой опубликовал Telegram-канал «Расстрига» .

Голодный человек, как не помочь, если дело действительно было в еде, — рассказала председатель ЦИК.

Также Памфилова отметила, что после задержания подозреваемого в преступлении следователи с ней не связывались.

Разбойное нападение на главу Центризбиркома произошло 6 сентября в подмосковной Истре. Женщина получила несколько ударов электрошокером, но серьёзно не пострадала — возможно оружие не сработало. Подмосковная полиция задержала подозреваемого в совершении преступления. Как передавал News.ru, им оказался 36-летний уроженец Средней Азии Башит Карабалаев.