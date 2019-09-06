https://static.news.ru/photo/b3358a0c-d17d-11e9-bb40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Подмосковная полиция задержала подозреваемого в нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Им оказался уроженец Средней Азии 36-летний Башит Карабалаев.

Имя задержанного сообщил РЕН ТВ.

Преступление произошло в подмосковной Истре. Неизвестный вломился на частную территорию ночью 6 сентября. Предположительно, он воспользовался приоткрытым для кота окном. Мужчина несколько раз ударил Памфилову электрошокером. Но разряда она не почувствовала, возможно, шокер у взломщика не сработал. Хозяйке дома удалось отбиться от злоумышленника стулом.

Сыщики не связывают это преступление с работой Памфиловой. Целью злоумышленников было ограбление — это основная версия следствия. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».

Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин связался с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, на которую было совершено нападение.