Подмосковная полиция задержала подозреваемого в нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Им оказался уроженец Средней Азии 36-летний Башит Карабалаев.
Имя задержанного сообщил РЕН ТВ.
Преступление произошло в подмосковной Истре. Неизвестный вломился на частную территорию ночью 6 сентября. Предположительно, он воспользовался приоткрытым для кота окном. Мужчина несколько раз ударил Памфилову электрошокером. Но разряда она не почувствовала, возможно, шокер у взломщика не сработал. Хозяйке дома удалось отбиться от злоумышленника стулом.
Сыщики не связывают это преступление с работой Памфиловой. Целью злоумышленников было ограбление — это основная версия следствия. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».
Как ранее писал News.ru, президент России Владимир Путин связался с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, на которую было совершено нападение.