Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, на которую ночью напал взломщик, отбилась от него стулом. Электрошокер преступника, вероятно, не сработал.
Памфилова обнаружила неизвестного на террасе своего дома ночью, когда вышла впустить с улицы кошку.
Элла Александровна действовала мужественно: схватила стул, пыталась его выгнать. В итоге ему пришлось убежать, — сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.
Мужчина несколько раз ударил Памфилову, предположительно, электрошокером, добавил он. Но разряда она не почувствовала, возможно, шокер у взломщика не сработал.
Нападение на дом председателя ЦИК в подмосковной Истре произошло в ночь на 6 сентября. Сыщики не связывают это преступление с работой Памфиловой. Целью злоумышленников было ограбление — это основная версия следствия. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», стражи порядка проводят следственные действия и ищут злоумышленника, писал News.ru.