https://static.news.ru/photo/b19b4ecc-d09a-11e9-a85c-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, на которую ночью напал взломщик, отбилась от него стулом. Электрошокер преступника, вероятно, не сработал.

Памфилова обнаружила неизвестного на террасе своего дома ночью, когда вышла впустить с улицы кошку.

Элла Александровна действовала мужественно: схватила стул, пыталась его выгнать. В итоге ему пришлось убежать, — сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

Мужчина несколько раз ударил Памфилову, предположительно, электрошокером, добавил он. Но разряда она не почувствовала, возможно, шокер у взломщика не сработал.

Нападение на дом председателя ЦИК в подмосковной Истре произошло в ночь на 6 сентября. Сыщики не связывают это преступление с работой Памфиловой. Целью злоумышленников было ограбление — это основная версия следствия. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», стражи порядка проводят следственные действия и ищут злоумышленника, писал News.ru.