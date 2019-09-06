https://static.news.ru/photo/f971c8bc-d0df-11e9-8138-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин связался с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, на которую было совершено нападение.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин позвонил Памфиловой и выразил слова поддержки. Он надеется, что правоохранительным органом удастся задержать преступника в короткие сроки, передаёт РИА Новости .

Неизвестный вломился к ней среди ночи. Мужчина несколько раз ударил Памфилову, предположительно, электрошокером. Но разряда она не почувствовала, возможно, шокер у взломщика не сработал. Хозяйке дома удалось отбиться от злоумышленника стулом.

Как писал News.ru, уголовное дело о нападении на председателя ЦИК Эллу Памфилову передано из полиции в центральный аппарат Следственного комитета РФ.