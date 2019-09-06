https://static.news.ru/photo/36aedb58-d0bc-11e9-8d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о коте и кошке, которые фигурировали в истории с нападением на её дом. Она пошла открывать питомцам дверь среди ночи, когда столкнулась со взломщиком на террасе. Питомцы от рук злоумышленника не пострадали.

Ни кошка, ни кот не пострадали, очень хорошо, что у них всё в порядке, — заверила она журналистов РИА Новости, заинтересовавшихся судьбой животных.

В ходе беседы выяснилось, что обоих любимцев Памфилова подобрала на улице. Кошке 12 лет, её зовут Лушка. Также стало известно, как преступник проник в дом.

Я приезжаю поздно, она [кошка] сидит всё время дома, я её выпускаю на ночь ловить мышек. Потом просыпаюсь — и запускаю. А второй кот, подобранный, он у меня живёт уже второй год, я для него открываю немного окошко, вот этим воспользовался этот товарищ, — рассказала Памфилова.

Судя по словам председателя ЦИК, она очень привязана к своим питомцам.

Они диктуют мне то, как я себя должна вести, я не могу с ними не считаться. Как в данном случае, и в ущерб своей безопасности это иногда бывает. Ну, теперь сделаю какие-то выводы, — подчеркнула она.

Неизвестный вломился к Памфиловой ночью 6 сентября. Мужчина несколько раз ударил её, предположительно, электрошокером. Но разряда она не почувствовала, возможно, шокер у взломщика не сработал. Хозяйке дома удалось отбиться от злоумышленника стулом.

Сыщики не связывают это преступление с работой Памфиловой. Целью злоумышленников было ограбление — это основная версия следствия. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», стражи порядка проводят следственные действия и ищут злоумышленника, писал News.ru.