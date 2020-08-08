Экстренные службы перекрыли в Москве пять полос на МКАД после ДТП

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Пять полос перекрыли в Москве на МКАД после столкновения двух автомобилей.

На 49-м километре МКАД произошло столкновение двух автомобилей. Перекрыты пять полос движения, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Он пояснил, что одна из машин — «Газель» с газовым оборудованием. После ДТП не получается перекрыть газовый баллон, поэтому движение было ограничено. В настоящее время работает дублёр автодороги.

Пострадавших в результате аварии нет.

Ранее на внутренней стороне на 40-м км МКАД столкнулись грузовик и две легковушки. Фура перевозила кислородные баллоны, которые разбросало по всему дорожному полотну. Из одного баллона происходит утечка, у других повреждены вентили. В связи с ДТП перекрыты четыре полосы из пяти, писал NEWS.ru.