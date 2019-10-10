Бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. По её словам, экс-чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере.
Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и заключить его под стражу сроком на два месяца с момента его задержания, передаёт
Ранее News.ru сообщал, что бывший директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко был обвинён в злоупотреблении должностными полномочиями и объявлен в международный розыск.
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