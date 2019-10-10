https://static.news.ru/photo/8ef4826e-eb5a-11e9-aa56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. По её словам, экс-чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и заключить его под стражу сроком на два месяца с момента его задержания, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru сообщал, что бывший директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко был обвинён в злоупотреблении должностными полномочиями и объявлен в международный розыск.