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Экс-министр сельского хозяйства Тувы найден раненым рядом с телом жены

07:19, 23 сентября 2021
Экс-министр сельского хозяйства Тувы найден раненым рядом с телом жены Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Бывший министр сельского хозяйства Тувы найден с ножевыми ранениями груди у себя в квартире. Рядом с экс-чиновником находилось тело погибшей жены, сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось в городе Кызыл в доме на улице Бай-Хаакской. Мужчина госпитализирован, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. По факту случившегося заведено дело по статье «Убийство».

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении республиканского СУ СКР.

Ранее подросток устроил кровавую расправу над родителями на северо-востоке столицы. Происшествие случилось в доме на улице Полярной.

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