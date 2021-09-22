Экс-министр сельского хозяйства Тувы найден раненым рядом с телом жены
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
07:19, 23 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Бывший министр сельского хозяйства Тувы найден с ножевыми ранениями груди у себя в квартире. Рядом с экс-чиновником находилось тело погибшей жены, сообщает РЕН ТВ.
Происшествие случилось в городе Кызыл в доме на улице Бай-Хаакской. Мужчина госпитализирован, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. По факту случившегося заведено дело по статье «Убийство».
В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении республиканского СУ СКР.
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