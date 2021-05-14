Экс-главе Пензенской области могут продлить арест

https://static.news.ru/photo/dc23fe82-b6df-11eb-90c2-96000091f725_660.jpg Фото: ivan_belozercev_penza/instagram.com

Следствие попросило суд продлить арест экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и бизнесмену Борису Шпигелю. Они оба проходят по делу о крупной взятке, пишет ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Поступило ходатайство СК о продлении срока содержания под стражей в отношении Белозерцева и Шпигеля, — сказали в суде.

22 марта губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам СК РФ предъявил обвинение по делу о крупной взятке. Помимо Белозерцева обвинение предъявлено бизнесмену Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, а также бизнесменам Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову. Чиновник вместе с другими фигурантами был задержан 21 марта. Решением Басманного суда Москвы губернатор был отправлен под домашний арест. Президент РФ Владимир Путин снял его с поста «в связи с утратой доверия». Предполагается, что Шпигель дал Белозерцеву взятку в размере 20 млн рублей.

31 марта предпринимателя Бориса Шпигеля, который был арестован по подозрению в даче взятки тоже задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, экстренно доставили в медицинское учреждение из столичного СИЗО «Матросская Тишина».

6 апреля экс-губернатор признался в получении взятки. При этом он подчеркнул, что средства предназначались для избирательной кампании.