Экс-главе Пензенской области могут продлить арест

Следствие попросило суд продлить арест экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и бизнесмену Борису Шпигелю. Они оба проходят по делу о крупной взятке, пишет ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.
Поступило ходатайство СК о продлении срока содержания под стражей в отношении Белозерцева и Шпигеля, — сказали в суде.
22 марта губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам СК РФ предъявил обвинение по делу о крупной взятке. Помимо Белозерцева обвинение предъявлено бизнесмену Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, а также бизнесменам Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову. Чиновник вместе с другими фигурантами был задержан 21 марта. Решением Басманного суда Москвы губернатор был отправлен под домашний арест. Президент РФ Владимир Путин снял его с поста «в связи с утратой доверия». Предполагается, что Шпигель дал Белозерцеву взятку в размере 20 млн рублей.
31 марта предпринимателя Бориса Шпигеля, который был арестован по подозрению в даче взятки тоже задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, экстренно доставили в медицинское учреждение из столичного СИЗО «Матросская Тишина».
6 апреля экс-губернатор признался в получении взятки. При этом он подчеркнул, что средства предназначались для избирательной кампании.