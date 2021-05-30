Екатеринбургского стрелка направят на психиатрическую экспертизу

Устроивший стрельбу с балкона своей квартиры в Екатерибурге бывший сотрудник полиции будет направлен на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.
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Также источник ТАСС отметил, что задержанный не состоял на учёте у нарколога или психиатра.
Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, на улице Бородина в Екатеринбурге. По предварительным данным, огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Кроме того, нападавший попытался захватить заложника среди прохожих.
В результате стрельбы пуля попала в живот маленькой девочке. Она госпитализирована, состояние ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое.
СМИ сообщают, что стрелок накануне отправил знакомым сообщение, в котором рассказал, что ему «надоела жизнь» и он хочет «всех перестрелять».