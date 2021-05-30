Екатеринбургского стрелка направят на психиатрическую экспертизу

https://static.news.ru/photo/1ad65b8a-c175-11eb-994f-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: 1tulatv.ru

Устроивший стрельбу с балкона своей квартиры в Екатерибурге бывший сотрудник полиции будет направлен на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Как рассказал собеседник агентства, в ходе комплексной психолого-психиатрической экспертизы будут установлены психологические особенности, психическое состояние и мотивы действий подозреваемого.

Также источник ТАСС отметил, что задержанный не состоял на учёте у нарколога или психиатра.

Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, на улице Бородина в Екатеринбурге. По предварительным данным, огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Кроме того, нападавший попытался захватить заложника среди прохожих.

В результате стрельбы пуля попала в живот маленькой девочке. Она госпитализирована, состояние ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое.

СМИ сообщают, что стрелок накануне отправил знакомым сообщение, в котором рассказал, что ему «надоела жизнь» и он хочет «всех перестрелять».