Екатеринбургский стрелок был уволен из полиции более 10 лет назад

https://static.news.ru/photo/387eb5c0-191e-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, устроивший стрельбу по людям в Екатеринбурге, был уволен из органов внутренних дел более 10 лет назад. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, его слова приводит ТАСС.

По словам Валерия Горелых, подозреваемый был уволен из органов ещё до реорганизации милиции в полицию.

Работал он рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика, — рассказал глава пресс-службы.

По информации источника ТАСС, до последнего времени мужчина работал в частном охранном предприятии.

Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, в Екатеринбурге на улице Бородина. 48-летний местный житель открыл стрельбу по людям во дворе из охотничьего карабина. В результате ранения получила девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

В настоящее время подозреваемый задержан. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.