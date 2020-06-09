Ефремова увезли на допрос по делу о смертельной аварии

https://static.news.ru/photo/35d8c0ee-aa56-11ea-89aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Сотрудники столичных правоохранительных органов увезли на допрос актёра Михаила Ефремова по делу об аварии в центре Москвы 8 июня, в результате которой погиб человек.

Артиста полицейские забрали из его квартиры в Казарменном переулке. При задержании понятыми стали два продавца из магазина, расположенного неподалёку от дома, передаёт Telegram-канал Mash.

На момент, когда Ефремов выходил с полицейскими из дома, из двора уже уехали три машины скорой помощи, которые дежурили там ранее в связи с жалобами артиста на плохое самочувствие.

Авария произошла в понедельник на Смоленской площади. Водитель фургона Сергей Захаров, в которого врезался артист, скончался в больнице. В результате столкновения он получил сильные травмы: у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы.

Как ранее передавал NEWS.ru, дело на Михаила Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии со смертельным исходом, переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.