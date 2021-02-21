Ефремов выплатил ещё одну компенсацию за ДТП

https://static.news.ru/photo/7d8ab3da-07f8-11ea-912d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Ещё 300 тысяч рублей выплатил актёр Михаил Ефремов семье погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, виновником которой его признал суд. Адвокат потерпевшего — старшего сына Виталия — сообщил, что это уже пятый крупный транш на счета семьи.

Во время процесса Ефремов отправил им 800 тысяч рублей, половину из которых забрали старший сын и брат Захарова, остальные деньги вернули Ефремову.

Защитник Виталия Сергей Аверцев сообщил «Комсомольской правде», что второй суммой были 2,8 млн рублей, которые актёр отправил семье на стадии апелляции. Затем 111 тысяч Ефремов отдал на возмещение похорон Захарова, а также сын водителя потребовал 300 тысяч, чтобы возместить расходы на адвокатов.

Изначально в суд мы обращаться не хотели. Вышли на переговоры с адвокатами актера, но договориться не получилось. Нам отвечали: «Да-да, мы обдумаем-обсудим, с вами свяжемся», — сообщил Аверцев.

Месяц спустя адвокат всё же обратился в суд, но через несколько дней Ефремов перевёл деньги. В общей сложности уже потрачено более 4,4 млн рублей.

Авария с участием актёра произошла 8 июня 2020 года. Ефремов сел за руль пьяным, признал суд, он выехал на встречку, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Пострадавший погиб в больнице.