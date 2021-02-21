Ефремов выплатил ещё одну компенсацию за ДТП

Ещё 300 тысяч рублей выплатил актёр Михаил Ефремов семье погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, виновником которой его признал суд. Адвокат потерпевшего — старшего сына Виталия — сообщил, что это уже пятый крупный транш на счета семьи.
Во время процесса Ефремов отправил им 800 тысяч рублей, половину из которых забрали старший сын и брат Захарова, остальные деньги вернули Ефремову.
Защитник Виталия Сергей Аверцев
Изначально в суд мы обращаться не хотели. Вышли на переговоры с адвокатами актера, но договориться не получилось. Нам отвечали: «Да-да, мы обдумаем-обсудим, с вами свяжемся», — сообщил Аверцев.
Месяц спустя адвокат всё же обратился в суд, но через несколько дней Ефремов перевёл деньги. В общей сложности уже потрачено более 4,4 млн рублей.
Авария с участием актёра произошла 8 июня 2020 года. Ефремов сел за руль пьяным, признал суд, он выехал на встречку, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Пострадавший погиб в больнице.