Столичные полицейские увезли в отделение с Красной площади Алексея Лушечкина и Сергея Щербакова, входящих в состав профсоюза работников муниципального бюджетного учреждения «Автомобильные дороги». Об этом сообщил Центр защиты трудовых прав «Рабочий Компас» в паблике во «ВКонтакте».
Мужчины вышли на одиночные пикеты из-за противодействия их профсоюзной деятельности. Активисты с пустыми листами бумаги в руках привлекли внимание правоохранителей и их забрали в ОВД «Китай-город».
По словам члена Центра защиты трудовых прав Александра Зимбовского, руководство «Автодора» уже давно преследует Щербакова. Ему почти полгода не выплачивают премии, заставляют писать объяснительные и регулярно выносят выговоры.
Виновным я себя не считаю, это они как раз нарушают и беспределят. Такое ощущение, что у них острая нехватка бумаги, — сказал Лушечкин.
Как рассказали правозащитники, преследованию подвергаются и другие члены профсоюза.
Как писал NEWS.ru, ранее российский Профсоюз журналистов и работников СМИ сделал заявление в связи с приговором к длительным срокам, вынесенным в Пензе антифашистам и анархистам за якобы организацию запрещённого в РФ террористического сообщества «Сеть» и оборот оружия.
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