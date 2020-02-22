https://static.news.ru/photo/91cf0f06-5575-11ea-8433-fa163e074e61_660.jpg Сергей Щербаков Фото: Рабочий Компас/vk.com

Столичные полицейские увезли в отделение с Красной площади Алексея Лушечкина и Сергея Щербакова, входящих в состав профсоюза работников муниципального бюджетного учреждения «Автомобильные дороги». Об этом сообщил Центр защиты трудовых прав «Рабочий Компас» в паблике во «ВКонтакте».

Мужчины вышли на одиночные пикеты из-за противодействия их профсоюзной деятельности. Активисты с пустыми листами бумаги в руках привлекли внимание правоохранителей и их забрали в ОВД «Китай-город».

По словам члена Центра защиты трудовых прав Александра Зимбовского, руководство «Автодора» уже давно преследует Щербакова. Ему почти полгода не выплачивают премии, заставляют писать объяснительные и регулярно выносят выговоры.

Виновным я себя не считаю, это они как раз нарушают и беспределят. Такое ощущение, что у них острая нехватка бумаги, — сказал Лушечкин.

Как рассказали правозащитники, преследованию подвергаются и другие члены профсоюза.

Как писал NEWS.ru, ранее российский Профсоюз журналистов и работников СМИ сделал заявление в связи с приговором к длительным срокам, вынесенным в Пензе антифашистам и анархистам за якобы организацию запрещённого в РФ террористического сообщества «Сеть» и оборот оружия.