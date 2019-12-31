https://static.news.ru/photo/ccd08bb0-2c09-11ea-bce4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Как минимум 16 активистов были задержаны в центре Москвы. Протестующие стояли на одиночных пикетах.

Троих человек силовики увезли в ОВД «Выхино», 13 — в ОВД «Троицкое», передаёт «ОВД-Инфо».

По словам одной из задержанных, редактора журнала DOXA Марии Безверхой, активисты по очереди брали в руки плакат с надписью «Я тоже хочу праздник. Отпускайте политзаключённых!». Одного из них грубо задержали полицейские, остальные подошли к автозаку, и их тоже завели в транспорт, передаёт «Медиазона».

По рации передавали: «Убирайте их с Тверской». Вот поэтому и задержали, — подчеркнула она.

Кроме того, в служебном автомобиле были мигранты, у которых сотрудники правоохранительных органов забрали паспорта.

Ранее NEWS.ru писал, что СК предъявил обвинения новому фигуранту «московского дела» Сергею Суровцеву. По версии следствия, на митинге 27 июля в Москве он ударил металлическим ограждением сотрудника Росгвардии. Мужчина обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти.