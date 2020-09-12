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Происшествия

Двое полицейских из Калифорнии тяжело ранены после нападения из засады

11:48, 13 сентября 2020
Шериф округа Лос-Анджелес во время пресс-конференции Шериф округа Лос-Анджелес во время пресс-конференции Фото: LosAngelesCountySheriffsDepartment/facebook.com

Неизвестные 12 сентября напали из засады на двух заместителей шерифа округа Лос-Анджелес. В результате полицейские получили тяжёлые огнестрельные ранения.

По данным шерифа округа, пострадавших атаковали, когда они сидели в патрульном автомобиле. После инцидента их госпитализировали с многочисленными ранениями, им потребовалось хирургическое вмешательство.

Они оба продолжают бороться за свою жизнь, — говорится в сообщении шерифа.

Пока личности участников нападения не установлены.

Ранее NEWS.ru писал, что трое полицейских получили ранения в Париже в результате нападения голого мужчины, вооружённого металлической палкой. Инцидент произошёл в XIII округе столицы Франции, в парке Шуази.

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