Двое полицейских из Калифорнии тяжело ранены после нападения из засады

https://static.news.ru/photo/6f60c462-f59f-11ea-883a-fa163e074e61_660.jpgШериф округа Лос-Анджелес во время пресс-конференции Фото: LosAngelesCountySheriffsDepartment/facebook.com
Неизвестные 12 сентября напали из засады на двух заместителей шерифа округа Лос-Анджелес. В результате полицейские получили тяжёлые огнестрельные ранения.
По данным шерифа округа, пострадавших атаковали, когда они сидели в патрульном автомобиле. После инцидента их госпитализировали с многочисленными ранениями, им потребовалось хирургическое вмешательство.
Они оба продолжают бороться за свою жизнь, — говорится в сообщении шерифа.
Пока личности участников нападения не установлены.
Moments ago, 2 of our Sheriff Deputies were shot in Compton and were transported to a local hospital. They are both still fighting for their lives, so please keep them in your thoughts and prayers. We will update this thread with information as it becomes available.
Ранее NEWS.ru писал, что трое полицейских получили ранения в Париже в результате нападения голого мужчины, вооружённого металлической палкой. Инцидент произошёл в XIII округе столицы Франции, в парке Шуази.