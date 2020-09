Двое полицейских из Калифорнии тяжело ранены после нападения из засады

По данным шерифа округа, пострадавших атаковали, когда они сидели в патрульном автомобиле. После инцидента их госпитализировали с многочисленными ранениями, им потребовалось хирургическое вмешательство.

Пока личности участников нападения не установлены.

Moments ago, 2 of our Sheriff Deputies were shot in Compton and were transported to a local hospital. They are both still fighting for their lives, so please keep them in your thoughts and prayers. We will update this thread with information as it becomes available.