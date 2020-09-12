Двое полицейских из Калифорнии тяжело ранены после нападения из засады

https://static.news.ru/photo/6f60c462-f59f-11ea-883a-fa163e074e61_660.jpg Шериф округа Лос-Анджелес во время пресс-конференции Фото: LosAngelesCountySheriffsDepartment/facebook.com

Неизвестные 12 сентября напали из засады на двух заместителей шерифа округа Лос-Анджелес. В результате полицейские получили тяжёлые огнестрельные ранения.

По данным шерифа округа, пострадавших атаковали, когда они сидели в патрульном автомобиле. После инцидента их госпитализировали с многочисленными ранениями, им потребовалось хирургическое вмешательство.

Они оба продолжают бороться за свою жизнь, — говорится в сообщении шерифа.

Пока личности участников нападения не установлены.

Moments ago, 2 of our Sheriff Deputies were shot in Compton and were transported to a local hospital. They are both still fighting for their lives, so please keep them in your thoughts and prayers. We will update this thread with information as it becomes available. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что трое полицейских получили ранения в Париже в результате нападения голого мужчины, вооружённого металлической палкой. Инцидент произошёл в XIII округе столицы Франции, в парке Шуази.