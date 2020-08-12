Обнажённый мужчина напал на полицейских в Париже

https://static.news.ru/photo/6ba72554-dcc3-11ea-b964-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Bunel/Global Look Press

Трое полицейских получили ранения в Париже днём 12 августа в результате нападения голого мужчины, вооружённого металлической палкой.

Инцидент произошёл в XIII округе столицы Франции, в парке Шуази. Набросившийся на полицейский патруль мужчина был без штанов, передаёт телеканал BFMTV.

В ответ стражи порядка были вынуждены открыть огонь, ранив нападавшего в живот. Агрессора задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство представителя государственной власти.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал с ледорубом на полицейского. Инцидент произошёл в храме-часовне Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади. По информации пресс-службы столичного главка МВД, 8 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о нетрезвом мужчине, который ведёт себя агрессивно и пытается повредить электрический кабель. Прибывший на место полицейский попытался усмирить дебошира, однако тот оказался настроен воинственно: оказал сопротивление и ударил полицейского. Несмотря на то что мужчина был пьян, в МВД считают, что он вполне понимал, что делает, писал NEWS.ru.